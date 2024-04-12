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Лукин Иван Евдокимович

Место рождения

Ржев, город Ржев, Тверская область

Дата рождения

1811

Дата смерти

До 1849

Пол

Мужской

Добавил:

ЛА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1811

Отец: Лукин Евдоким

Мать: Лукина Матрона Емельянова

Ржев, город Ржев, Тверская область
Бракосочетание
22.01.1836

Жена: Лукина Анисья Тимофеевна

Рождение ребёнка
07.12.1836

Сын: Лукин Евграф Иванович

Мать ребёнка: Лукина Анисья Тимофеевна

Ржев, город Ржев, Тверская область
Рождение ребёнка
1841

Дочь: Анна Ивановна

Мать ребёнка: Лукина Анисья Тимофеевна

Ржев, город Ржев, Тверская область
Рождение ребёнка
1846

Дочь: Александра Ивановна

Мать ребёнка: Лукина Анисья Тимофеевна

Ржев, город Ржев, Тверская область
Рождение ребёнка
1849

Сын: Лукин Яков Иванович

Мать ребёнка: Лукина Анисья Тимофеевна

Ржев, город Ржев, Тверская область
Рождение ребёнка
1850

Сын: Лукин Павел Иванович

Мать ребёнка: Лукина Анисья Тимофеевна

Ржев, город Ржев, Тверская область
Рождение ребёнка
15.02.1854

Сын: Лукин Александр Иванович

Мать ребёнка: Лукина Анисья Тимофеевна

Ржев, город Ржев, Тверская область
Рождение ребёнка
24.04.1855

Сын: Лукин Иван Иванович

Мать ребёнка: Лукина Анисья Тимофеевна

Ржев, город Ржев, Тверская область
Рождение ребёнка
29.08.1859

Сын: Лукин Василий Иванович

Мать ребёнка: Лукина Анисья Тимофеевна

Ржев, город Ржев, Тверская область
Работа или профессия
Неизвестно
купеческий сын
Место жительства
Неизвестно
Ржев, город Ржев, Тверская область
Смерть
До 1849
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