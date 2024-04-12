Лукин Иван Евдокимович
Место рождения
Дата рождения1811
Дата смертиДо 1849
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1811
Отец: Лукин Евдоким
Бракосочетание
22.01.1836
Жена: Лукина Анисья Тимофеевна
Рождение ребёнка
07.12.1836
Мать ребёнка: Лукина Анисья Тимофеевна
Рождение ребёнка
1841
Дочь: Анна Ивановна
Мать ребёнка: Лукина Анисья Тимофеевна
Рождение ребёнка
1846
Дочь: Александра Ивановна
Мать ребёнка: Лукина Анисья Тимофеевна
Рождение ребёнка
1849
Сын: Лукин Яков Иванович
Мать ребёнка: Лукина Анисья Тимофеевна
Рождение ребёнка
1850
Сын: Лукин Павел Иванович
Мать ребёнка: Лукина Анисья Тимофеевна
Рождение ребёнка
15.02.1854
Мать ребёнка: Лукина Анисья Тимофеевна
Рождение ребёнка
24.04.1855
Сын: Лукин Иван Иванович
Мать ребёнка: Лукина Анисья Тимофеевна
Рождение ребёнка
29.08.1859
Мать ребёнка: Лукина Анисья Тимофеевна
Работа или профессия
Неизвестно
купеческий сын
Место жительства
Неизвестно
Смерть
До 1849