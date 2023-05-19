Кривошеин Иван Евдокимович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кривошеин Иван Евдокимович

Место рождения

Ржев, город Ржев, Тверская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЛА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Кривошеин Евдоким Лукин

Мать: не указана

Ржев, город Ржев, Тверская область
Рождение ребёнка
28.06.1849

Сын: Кривошеин Павел Иванович

Мать ребёнка: Лукина Анисья Тимофеевна

Ржев, город Ржев, Тверская область
Никольская
Рождение ребёнка
19.10.1850

Дочь: Пелагея Ивановна

Мать ребёнка: Лукина Анисья Тимофеевна

Ржев, город Ржев, Тверская область
Рождение ребёнка
07.08.1852

Сын: Кривошеин Петр Иванович

Мать ребёнка: Лукина Анисья Тимофеевна

Ржев, город Ржев, Тверская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Лукина Анисья Тимофеевна

Работа или профессия
Неизвестно
купец 3 г
Место жительства
Неизвестно
Ржев, город Ржев, Тверская область
Смерть
Неизвестно