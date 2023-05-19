Кривошеин Иван Евдокимович
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Кривошеин Евдоким Лукин
Мать: не указана
Рождение ребёнка
28.06.1849
Мать ребёнка: Лукина Анисья Тимофеевна
Никольская
Рождение ребёнка
19.10.1850
Дочь: Пелагея Ивановна
Мать ребёнка: Лукина Анисья Тимофеевна
Рождение ребёнка
07.08.1852
Мать ребёнка: Лукина Анисья Тимофеевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Лукина Анисья Тимофеевна
Работа или профессия
Неизвестно
купец 3 г
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно