Лелянов Стефан Петрович
Место рождения
Дата рождения1828
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1828
Отец: Лелянов Тимофей Васильев
Мать: Лелянова Анна Ивановна
Рождение ребёнка
1850
Сын: Лелянов Василий Стефанович
Мать ребёнка: Лелянова Татьяна Павловна
Рождение ребёнка
22.01.1855
Дочь: Анна Стефановна
Мать ребёнка: Лелянова Татьяна Павловна
Рождение ребёнка
20.02.1857
Мать ребёнка: Лелянова Татьяна Павловна
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
мещане
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно