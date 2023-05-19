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Лелянова Татьяна Павловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1828

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1828

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1850

Сын: Лелянов Василий Стефанович

Отец ребёнка: Лелянов Стефан Петрович

Ржев, город Ржев, Тверская область
Рождение ребёнка
22.01.1855

Дочь: Анна Стефановна

Отец ребёнка: Лелянов Стефан Петрович

Ржев, город Ржев, Тверская область
Рождение ребёнка
20.02.1857

Сын: Лелянов Иван Стефанович

Отец ребёнка: Лелянов Стефан Петрович

Ржев, город Ржев, Тверская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Лелянов Стефан Петрович

Работа или профессия
Неизвестно
мещане
Место жительства
Неизвестно
Ржев, город Ржев, Тверская область
Смерть
Неизвестно
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