Лелянова Татьяна Павловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1828
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1850
Сын: Лелянов Василий Стефанович
Отец ребёнка: Лелянов Стефан Петрович
Рождение ребёнка
22.01.1855
Дочь: Анна Стефановна
Отец ребёнка: Лелянов Стефан Петрович
Рождение ребёнка
20.02.1857
Отец ребёнка: Лелянов Стефан Петрович
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
мещане
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно