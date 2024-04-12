Лелянов Петр Тимофеев
Место рождения
Дата рождения06.08.1818
Дата смерти08.03.1878
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.08.1818
Отец: Лелянов Тимофей Васильев
Мать: Лелянова Анна Ивановна
Бракосочетание
18.05.1845
Рождение ребёнка
1845
Дочь: Марья Петровна
Мать ребёнка: Лелянова Александра Тимофеевна
Рождение ребёнка
23.08.1848
Мать ребёнка: Лелянова Александра Тимофеевна
Рождение ребёнка
03.07.1850
Мать ребёнка: Лелянова Александра Тимофеевна
Рождение ребёнка
12.11.1851
Дочь: Екатерина Петровна
Мать ребёнка: Лелянова Александра Тимофеевна
Рождение ребёнка
01.11.1854
Дочь: Анна Петровна
Мать ребёнка: Лелянова Александра Тимофеевна
Рождение ребёнка
03.11.1863
Мать ребёнка: Лелянова Александра Тимофеевна
Рождение ребёнка
20.06.1864
Сын: Лелянов Александр Петрович
Мать ребёнка: Лелянова Александра Тимофеевна
Единоверческая
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
мещане
Место жительства
Неизвестно
Смерть
08.03.1878
Причина смерти: от поноса