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Лелянов Петр Тимофеев

Место рождения

Ржев, город Ржев, Тверская область

Дата рождения

06.08.1818

Дата смерти

08.03.1878

Пол

Мужской

Добавил:

ЛА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.08.1818

Отец: Лелянов Тимофей Васильев

Мать: Лелянова Анна Ивановна

Ржев, город Ржев, Тверская область
Бракосочетание
18.05.1845

Жена: Лелянова Александра Тимофеевна

Рождение ребёнка
1845

Дочь: Марья Петровна

Мать ребёнка: Лелянова Александра Тимофеевна

Ржев, город Ржев, Тверская область
Рождение ребёнка
23.08.1848

Сын: Лелянов Петр Петрович

Мать ребёнка: Лелянова Александра Тимофеевна

Ржев, город Ржев, Тверская область
Рождение ребёнка
03.07.1850

Сын: Лелянов Николай Петрович

Мать ребёнка: Лелянова Александра Тимофеевна

Ржев, город Ржев, Тверская область
Рождение ребёнка
12.11.1851

Дочь: Екатерина Петровна

Мать ребёнка: Лелянова Александра Тимофеевна

Ржев, город Ржев, Тверская область
Рождение ребёнка
01.11.1854

Дочь: Анна Петровна

Мать ребёнка: Лелянова Александра Тимофеевна

Ржев, город Ржев, Тверская область
Рождение ребёнка
03.11.1863

Сын: Лелянов Николай Петрович

Мать ребёнка: Лелянова Александра Тимофеевна

Ржев, город Ржев, Тверская область
Рождение ребёнка
20.06.1864

Сын: Лелянов Александр Петрович

Мать ребёнка: Лелянова Александра Тимофеевна

Ржев, город Ржев, Тверская область
Единоверческая
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Лелянова Александра Тимофеевна

Работа или профессия
Неизвестно
мещане
Место жительства
Неизвестно
Ржев, город Ржев, Тверская область
Смерть
08.03.1878
Ржев, город Ржев, Тверская область
Причина смерти: от поноса
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