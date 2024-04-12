Лелянова (Ямщикова) Александра Тимофеевна
Место рождения
Дата рождения1828
Дата смерти27.01.1868
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1828
Бракосочетание
18.05.1845
Рождение ребёнка
1845
Дочь: Марья Петровна
Отец ребёнка: Лелянов Петр Тимофеев
Рождение ребёнка
23.08.1848
Отец ребёнка: Лелянов Петр Тимофеев
Рождение ребёнка
03.07.1850
Отец ребёнка: Лелянов Петр Тимофеев
Рождение ребёнка
12.11.1851
Дочь: Екатерина Петровна
Отец ребёнка: Лелянов Петр Тимофеев
Рождение ребёнка
01.11.1854
Дочь: Анна Петровна
Отец ребёнка: Лелянов Петр Тимофеев
Рождение ребёнка
03.11.1863
Отец ребёнка: Лелянов Петр Тимофеев
Рождение ребёнка
20.06.1864
Сын: Лелянов Александр Петрович
Отец ребёнка: Лелянов Петр Тимофеев
Единоверческая
Работа или профессия
Неизвестно
купеческая дочь
Место жительства
Неизвестно
Смерть
27.01.1868
Причина смерти: чахоткою