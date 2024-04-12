Лелянова (Ямщикова) Александра Тимофеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лелянова (Ямщикова) Александра Тимофеевна

Место рождения

Ржев, город Ржев, Тверская область

Дата рождения

1828

Дата смерти

27.01.1868

Пол

Женский

Добавил:

ЛА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1828

Отец: не указан

Мать: не указана

Ржев, город Ржев, Тверская область
Бракосочетание
18.05.1845

Муж: Лелянов Петр Тимофеев

Рождение ребёнка
1845

Дочь: Марья Петровна

Отец ребёнка: Лелянов Петр Тимофеев

Ржев, город Ржев, Тверская область
Рождение ребёнка
23.08.1848

Сын: Лелянов Петр Петрович

Отец ребёнка: Лелянов Петр Тимофеев

Ржев, город Ржев, Тверская область
Рождение ребёнка
03.07.1850

Сын: Лелянов Николай Петрович

Отец ребёнка: Лелянов Петр Тимофеев

Ржев, город Ржев, Тверская область
Рождение ребёнка
12.11.1851

Дочь: Екатерина Петровна

Отец ребёнка: Лелянов Петр Тимофеев

Ржев, город Ржев, Тверская область
Рождение ребёнка
01.11.1854

Дочь: Анна Петровна

Отец ребёнка: Лелянов Петр Тимофеев

Ржев, город Ржев, Тверская область
Рождение ребёнка
03.11.1863

Сын: Лелянов Николай Петрович

Отец ребёнка: Лелянов Петр Тимофеев

Ржев, город Ржев, Тверская область
Рождение ребёнка
20.06.1864

Сын: Лелянов Александр Петрович

Отец ребёнка: Лелянов Петр Тимофеев

Ржев, город Ржев, Тверская область
Единоверческая
Работа или профессия
Неизвестно
купеческая дочь
Место жительства
Неизвестно
Ржев, город Ржев, Тверская область
Смерть
27.01.1868
Ржев, город Ржев, Тверская область
Причина смерти: чахоткою
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