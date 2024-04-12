Лелянова (Шустова) Анна Ефимовна
Место рождения
Дата рождения1825
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1825
Бракосочетание
03.02.1857
Единоверческая Успенская
Рождение ребёнка
15.12.1857
Дочь: Евгения Павловна
Отец ребёнка: Лелянов Павел Тимофеев
Рождение ребёнка
02.12.1858
Дочь: Анна Павловна
Отец ребёнка: Лелянов Павел Тимофеев
Рождение ребёнка
20.12.1859
Отец ребёнка: Лелянов Павел Тимофеев
Рождение ребёнка
27.02.1861
Отец ребёнка: Лелянов Павел Тимофеев
Рождение ребёнка
14.05.1863
Сын: Лелянов Константин Павлович
Отец ребёнка: Лелянов Павел Тимофеев
Работа или профессия
Неизвестно
мещане
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно