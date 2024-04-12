Лелянова (Шустова) Анна Ефимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЛелянова (Шустова) Анна Ефимовна

Лелянова (Шустова) Анна Ефимовна

Место рождения

Ржев, город Ржев, Тверская область

Дата рождения

1825

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1825

Отец: не указан

Мать: не указана

Ржев, город Ржев, Тверская область
Бракосочетание
03.02.1857

Муж: Лелянов Павел Тимофеев

Ржев, город Ржев, Тверская область
Единоверческая Успенская
Рождение ребёнка
15.12.1857

Дочь: Евгения Павловна

Отец ребёнка: Лелянов Павел Тимофеев

Ржев, город Ржев, Тверская область
Рождение ребёнка
02.12.1858

Дочь: Анна Павловна

Отец ребёнка: Лелянов Павел Тимофеев

Ржев, город Ржев, Тверская область
Рождение ребёнка
20.12.1859

Сын: Лелянов Василий Павлович

Отец ребёнка: Лелянов Павел Тимофеев

Ржев, город Ржев, Тверская область
Рождение ребёнка
27.02.1861

Сын: Лелянов Василий Павлович

Отец ребёнка: Лелянов Павел Тимофеев

Ржев, город Ржев, Тверская область
Рождение ребёнка
14.05.1863

Сын: Лелянов Константин Павлович

Отец ребёнка: Лелянов Павел Тимофеев

Ржев, город Ржев, Тверская область
Работа или профессия
Неизвестно
мещане
Место жительства
Неизвестно
Ржев, город Ржев, Тверская область
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close