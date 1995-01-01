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Кондратьев Кондрат Кондратьевич

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Место рождения

д.Горка

Дата рождения

01.06.1875

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.06.1875

Отец: не указан

Мать: не указана

д.Горка
Рождение ребёнка
?.01.1895

Сын: Кондратьев Василий Кондратьевич

Мать ребёнка: Кондратьева Евдокия (Дуня) Степановна

Рождение ребёнка
25.04.1900

Сын: Кондратьев Егор Кондратьевич

Мать ребёнка: Кондратьева Евдокия (Дуня) Степановна

Рождение ребёнка
01.10.1901

Сын: Кондратьев Сергей Кондратьевич

Мать ребёнка: Кондратьева Евдокия (Дуня) Степановна

поселок Максатиха, Бежецкого уезда, Тверской губернии, Российской империи
Рождение ребёнка
1904

Сын: Кондратьев Иван Кондратьевич

Мать ребёнка: Кондратьева Евдокия (Дуня) Степановна

Калининская обл., Максатихинский р-н, д. Горка
Рождение ребёнка
03.06.1906

Дочь: Прокофьева Елена Кондратьевна

Мать ребёнка: Кондратьева Евдокия (Дуня) Степановна

поселок Максатиха, Бежецкого уезда, Тверской губернии, Российской империи
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кондратьева Евдокия (Дуня) Степановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Цыбина Евдокия Кондратьевна

Мать ребёнка: Кондратьева Евдокия (Дуня) Степановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Раиса Кондратьевна

Мать ребёнка: Кондратьева Евдокия (Дуня) Степановна

Смерть
Неизвестно
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