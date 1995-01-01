Кондратьев Кондрат Кондратьевич
Место рожденияд.Горка
Дата рождения01.06.1875
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.06.1875
Отец: не указан
Мать: не указана
д.Горка
Рождение ребёнка
?.01.1895
Сын: Кондратьев Василий Кондратьевич
Мать ребёнка: Кондратьева Евдокия (Дуня) Степановна
Рождение ребёнка
25.04.1900
Сын: Кондратьев Егор Кондратьевич
Мать ребёнка: Кондратьева Евдокия (Дуня) Степановна
Рождение ребёнка
01.10.1901
Сын: Кондратьев Сергей Кондратьевич
Мать ребёнка: Кондратьева Евдокия (Дуня) Степановна
поселок Максатиха, Бежецкого уезда, Тверской губернии, Российской империи
Рождение ребёнка
1904
Сын: Кондратьев Иван Кондратьевич
Мать ребёнка: Кондратьева Евдокия (Дуня) Степановна
Калининская обл., Максатихинский р-н, д. Горка
Рождение ребёнка
03.06.1906
Дочь: Прокофьева Елена Кондратьевна
Мать ребёнка: Кондратьева Евдокия (Дуня) Степановна
поселок Максатиха, Бежецкого уезда, Тверской губернии, Российской империи
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Цыбина Евдокия Кондратьевна
Мать ребёнка: Кондратьева Евдокия (Дуня) Степановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Раиса Кондратьевна
Мать ребёнка: Кондратьева Евдокия (Дуня) Степановна
Смерть
Неизвестно