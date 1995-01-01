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Кондратьев Сергей Кондратьевич

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Место рождения

поселок Максатиха, Бежецкого уезда, Тверской губернии, Российской империи

Дата рождения

01.10.1901

Дата смерти

31.05.1980

Пол

Мужской

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.10.1901

Отец: Кондратьев Кондрат Кондратьевич

Мать: Кондратьева Евдокия (Дуня) Степановна

поселок Максатиха, Бежецкого уезда, Тверской губернии, Российской империи
Рождение ребёнка
1924

Дочь: Антонина Сергеевна

Мать ребёнка: Кондратьева Прасковья Дмитриевна

Рождение ребёнка
?.10.1926

Дочь: Гущина Ираида Сергеевна

Мать ребёнка: Кондратьева Прасковья Дмитриевна

д. Горка
Рождение ребёнка
27.08.1939

Дочь: Ермакова Валентина Сергеевна

Мать ребёнка: Кондратьева Прасковья Дмитриевна

д.Заболотье
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кондратьева Прасковья Дмитриевна

Смерть
31.05.1980
д.Горка
Похороны
Неизвестно
п.Максатиха
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