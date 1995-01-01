Кондратьев Сергей Кондратьевич
Место рожденияпоселок Максатиха, Бежецкого уезда, Тверской губернии, Российской империи
Дата рождения01.10.1901
Дата смерти31.05.1980
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.10.1901
поселок Максатиха, Бежецкого уезда, Тверской губернии, Российской империи
Рождение ребёнка
1924
Дочь: Антонина Сергеевна
Мать ребёнка: Кондратьева Прасковья Дмитриевна
Рождение ребёнка
?.10.1926
Дочь: Гущина Ираида Сергеевна
Мать ребёнка: Кондратьева Прасковья Дмитриевна
д. Горка
Рождение ребёнка
27.08.1939
Дочь: Ермакова Валентина Сергеевна
Мать ребёнка: Кондратьева Прасковья Дмитриевна
д.Заболотье
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
31.05.1980
д.Горка
Похороны
Неизвестно
п.Максатиха