Кондратьев Иван Кондратьевич
Место рождения
Дата рождения1904
Дата смерти10.04.1944
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1904
Рождение ребёнка
?.04.1931
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Кондратьева Александра Сергеевна
Рождение ребёнка
?.05.1935
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Кондратьева Александра Сергеевна
Военная служба
Неизвестно
Максатиха, Максатихинский муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
10.04.1944
д.Воронцово Островский р-н Псковская область
Причина смерти: Убит на войне
Похороны
Неизвестно
д.Воронцово Островский р-н Псковская область