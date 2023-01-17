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Кондратьев Иван Кондратьевич

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Место рождения

Горка, Максатихинский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

1904

Дата смерти

10.04.1944

Пол

Мужской

Отец

1875 г.р.

Мать

1864 г.р.

Жена

1908 г.р.

Дети

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Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1904

Отец: Кондратьев Кондрат Кондратьевич

Мать: Кондратьева Евдокия (Дуня) Степановна

Горка, Максатихинский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
?.04.1931

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Кондратьева Александра Сергеевна

Рождение ребёнка
?.05.1935

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Кондратьева Александра Сергеевна

Военная служба
Неизвестно
Максатиха, Максатихинский муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кондратьева Александра Сергеевна

Смерть
10.04.1944
д.Воронцово Островский р-н Псковская область
Причина смерти: Убит на войне
Похороны
Неизвестно
д.Воронцово Островский р-н Псковская область
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