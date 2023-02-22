Кондратьева Александра Сергеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кондратьева Александра Сергеевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

?.04.1908

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1904 г.р.

Дети

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Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.04.1908

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
?.04.1931

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Кондратьев Иван Кондратьевич

Рождение ребёнка
?.05.1935

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Кондратьев Иван Кондратьевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кондратьев Иван Кондратьевич

Смерть
Неизвестно
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