Кондратьева Александра Сергеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения?.04.1908
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.04.1908
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
?.04.1931
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Кондратьев Иван Кондратьевич
Рождение ребёнка
?.05.1935
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Кондратьев Иван Кондратьевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно