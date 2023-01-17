Прокофьева (Кондратьева) Елена Кондратьевна
Место рождения
Дата рождения03.06.1906
Дата смерти05.08.1986
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.06.1906
Рождение ребёнка
22.09.1925
Рождение ребёнка
01.12.1929
Калининская обл, Максатихинский р-н, д.Каменка
Рождение ребёнка
Около 1935
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Прокофьев Василий Николаевич
Отец ребёнка: Прокофьев Николай Тимофеевич
РСФСР
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Прокофьев Виктор Николаевич
Отец ребёнка: Прокофьев Николай Тимофеевич
Смерть
05.08.1986
Похороны
Неизвестно
кладбище "Лачупес"