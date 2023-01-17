Прокофьева (Кондратьева) Елена Кондратьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Прокофьева (Кондратьева) Елена Кондратьевна

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Место рождения

Максатиха, Максатихинский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

03.06.1906

Дата смерти

05.08.1986

Пол

Женский

Отец

1875 г.р.

Мать

1864 г.р.

Дети

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Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.06.1906

Отец: Кондратьев Кондрат Кондратьевич

Мать: Кондратьева Евдокия (Дуня) Степановна

Максатиха, Максатихинский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
22.09.1925

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Прокофьев Николай Тимофеевич

Максатиха, Максатихинский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
01.12.1929

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Прокофьев Николай Тимофеевич

Калининская обл, Максатихинский р-н, д.Каменка
Рождение ребёнка
Около 1935

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Прокофьев Николай Тимофеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Прокофьев Василий Николаевич

Отец ребёнка: Прокофьев Николай Тимофеевич

РСФСР
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Прокофьев Виктор Николаевич

Отец ребёнка: Прокофьев Николай Тимофеевич

Смерть
05.08.1986
Рига, Rīga
Похороны
Неизвестно
Рига, Rīga
кладбище "Лачупес"
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