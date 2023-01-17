Прокофьев Николай Тимофеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Прокофьев Николай Тимофеевич

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Место рождения

Каменка, Максатихинский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

1899

Дата смерти

13.08.1942

Пол

Мужской

Отец

Около 1880 г.р.

Мать

Не указана

Дети

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Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1899

Отец: Прокофьев Тимофей

Мать: не указана

Каменка, Максатихинский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
22.09.1925

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Прокофьева Елена Кондратьевна

Максатиха, Максатихинский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
01.12.1929

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Прокофьева Елена Кондратьевна

Калининская обл, Максатихинский р-н, д.Каменка
Рождение ребёнка
Около 1935

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Прокофьева Елена Кондратьевна

Военная служба
Неизвестно
Максатиха, Максатихинский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Прокофьев Виктор Николаевич

Мать ребёнка: Прокофьева Елена Кондратьевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Прокофьев Василий Николаевич

Мать ребёнка: Прокофьева Елена Кондратьевна

РСФСР
Смерть
13.08.1942
Орловская обл., Ульяновский р-н, п. Ляцы, в районе
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