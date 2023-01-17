Прокофьев Николай Тимофеевич
Место рождения
Дата рождения1899
Дата смерти13.08.1942
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1899
Отец: Прокофьев Тимофей
Мать: не указана
Рождение ребёнка
22.09.1925
Рождение ребёнка
01.12.1929
Калининская обл, Максатихинский р-н, д.Каменка
Рождение ребёнка
Около 1935
Военная служба
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Прокофьев Виктор Николаевич
Мать ребёнка: Прокофьева Елена Кондратьевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Прокофьев Василий Николаевич
Мать ребёнка: Прокофьева Елена Кондратьевна
РСФСР
Смерть
13.08.1942
Орловская обл., Ульяновский р-н, п. Ляцы, в районе