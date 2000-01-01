Прокофьев Тимофей
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1880
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1880
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1899
Сын: Прокофьев Николай Тимофеевич
Мать ребёнка: не указана
Калининская область, х. Каменка, РСФСР
Рождение ребёнка
1906
Сын: Прокофьев Иван Тимофеевич
Мать ребёнка: не указана
Калининская обл., Максатихинский р-н, д. Каменка
Смерть
Неизвестно