Прокофьев Тимофей — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Прокофьев Тимофей

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1880

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1880

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1899

Сын: Прокофьев Николай Тимофеевич

Мать ребёнка: не указана

Калининская область, х. Каменка, РСФСР
Рождение ребёнка
1906

Сын: Прокофьев Иван Тимофеевич

Мать ребёнка: не указана

Калининская обл., Максатихинский р-н, д. Каменка
Смерть
Неизвестно
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