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Кондратьев Егор Кондратьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

25.04.1900

Дата смерти

10.01.1942

Пол

Мужской

Отец

Около 1860 г.р.

Мать

1864 г.р.

Жена

1910 г.р.

Дети

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Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.04.1900

Отец: Кондратьев Кондратий Алексеевич

Мать: Кондратьева (Кускова) Евдокия (Дуня) Степановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кондратьева Анна Михайловна

Рождение ребёнка
1926

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Кондратьева Анна Михайловна

Рождение ребёнка
1929

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Кондратьева Анна Михайловна

Рождение ребёнка
1932

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Кондратьева Анна Михайловна

Рождение ребёнка
1938

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Кондратьева Анна Михайловна

Смерть
10.01.1942
Причина смерти: На войне

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