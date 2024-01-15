Кондратьев Егор Кондратьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения25.04.1900
Дата смерти10.01.1942
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.04.1900
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1926
Рождение ребёнка
1929
Рождение ребёнка
1932
Рождение ребёнка
1938
Смерть
10.01.1942
Причина смерти: На войне