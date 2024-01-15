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Алексей Сергеев

Место рождения

д.Горка, Вышневолоцкий уезд, Тверская губ.

Дата рождения

1831

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1831

Отец: Сергей Егоров

Мать: Агафья Агапова

Бракосочетание
04.02.1851

Жена: Прасковья Прокофьева

Рождение ребёнка
?.01.1853

Дочь: Домника Алексеева

Мать ребёнка: Прасковья Прокофьева

Рождение ребёнка
1856

Дочь: Любовь Алексеева

Мать ребёнка: Прасковья Прокофьева

Рождение ребёнка
Около 01.06.1860

Сын: Кондратьев Кондратий Алексеевич

Мать ребёнка: Прасковья Прокофьева

Смерть
Неизвестно

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