Алексей Сергеев
Место рожденияд.Горка, Вышневолоцкий уезд, Тверская губ.
Дата рождения1831
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1831
Отец: Сергей Егоров
Мать: Агафья Агапова
Бракосочетание
04.02.1851
Жена: Прасковья Прокофьева
Рождение ребёнка
?.01.1853
Дочь: Домника Алексеева
Мать ребёнка: Прасковья Прокофьева
Рождение ребёнка
1856
Дочь: Любовь Алексеева
Мать ребёнка: Прасковья Прокофьева
Рождение ребёнка
Около 01.06.1860
Сын: Кондратьев Кондратий Алексеевич
Мать ребёнка: Прасковья Прокофьева
Смерть
Неизвестно