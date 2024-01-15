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Прасковья Прокофьева

Место рождения

д.Городок, Вышневолоцкий уезд

Дата рождения

23.10.1834

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.10.1834

Отец: Прокофий Евдокимов

Мать: Матрена Петрова

д.Городок, Вышневолоцкий уезд
Бракосочетание
04.02.1851

Муж: Алексей Сергеев

Церковь с.Ворожебское
Рождение ребёнка
?.01.1853

Дочь: Домника Алексеева

Отец ребёнка: Алексей Сергеев

д.Горка, Вышневолоцкий уезд, Тверская губ.
Рождение ребёнка
1856

Дочь: Любовь Алексеева

Отец ребёнка: Алексей Сергеев

д.Горка, Вышневолоцкий уезд, Тверская губ.
Рождение ребёнка
Около 01.06.1860

Сын: Кондратьев Кондратий Алексеевич

Отец ребёнка: Алексей Сергеев

д.Горка, Вышневолоцкий уезд, Тверская губ.
Смерть
Неизвестно
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