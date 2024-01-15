Прасковья Прокофьева
Место рожденияд.Городок, Вышневолоцкий уезд
Дата рождения23.10.1834
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.10.1834
Отец: Прокофий Евдокимов
Мать: Матрена Петрова
д.Городок, Вышневолоцкий уезд
Бракосочетание
04.02.1851
Муж: Алексей Сергеев
Церковь с.Ворожебское
Рождение ребёнка
?.01.1853
Дочь: Домника Алексеева
Отец ребёнка: Алексей Сергеев
д.Горка, Вышневолоцкий уезд, Тверская губ.
Рождение ребёнка
1856
Дочь: Любовь Алексеева
Отец ребёнка: Алексей Сергеев
д.Горка, Вышневолоцкий уезд, Тверская губ.
Рождение ребёнка
Около 01.06.1860
Сын: Кондратьев Кондратий Алексеевич
Отец ребёнка: Алексей Сергеев
д.Горка, Вышневолоцкий уезд, Тверская губ.
Смерть
Неизвестно