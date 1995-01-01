Цыбина (Кондратьева) Евдокия Кондратьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Цыбина (Кондратьева) Евдокия Кондратьевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1875 г.р.

Мать

1864 г.р.

Муж

Дети

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Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Кондратьев Кондрат Кондратьевич

Мать: Кондратьева Евдокия (Дуня) Степановна

Рождение ребёнка
07.01.1941

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Цыбин Илья

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Цыбин Илья

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Цыбин Илья

Смерть
Неизвестно
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