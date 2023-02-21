Дивов Борис Алексеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1790
Дата смерти25.12.1864
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1790
Рождение ребёнка
01.02.1815
Дочь: Дивова Екатерина Борисовна
Мать ребёнка: Дивова Варвара Васильевна
Рождение ребёнка
27.12.1816
Сын: Дивов Александр Борисович
Мать ребёнка: Дивова Варвара Васильевна
Рождение ребёнка
08.07.1819
Мать ребёнка: Дивова Варвара Васильевна
Рождение ребёнка
08.05.1822
Дочь: Дивова Елизавета Борисовна
Мать ребёнка: Дивова Варвара Васильевна
Рождение ребёнка
16.07.1828
Дочь: Ермолинская Мария Борисовна
Мать ребёнка: Дивова Варвара Васильевна
Доманиха, Бежецкий уезд, Тверская область, Russia (Россия)
Рождение ребёнка
До 1830
Дочь: Дивова Варвара Борисовна
Мать ребёнка: Дивова Варвара Васильевна
Рождение ребёнка
Около 1830
Мать ребёнка: Дивова Варвара Васильевна
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
помещик, штабс-капитан
Смерть
25.12.1864
Доманиха, Бежецкий уезд, Тверская область, Russia (Россия)
Причина смерти: "естественная"
Похороны
28.12.1864
Вырец, Лихославльский муниципальный район, Тверская область
похоронен с женой В.В. Дивовой | Русский провинциальный некрополь. Т.1