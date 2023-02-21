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Дивов Борис Алексеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1790

Дата смерти

25.12.1864

Пол

Мужской

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1790

Отец: Дивов Алексей Гаврилович

Мать: Дивова Екатерина Алексеевна

Рождение ребёнка
01.02.1815

Дочь: Дивова Екатерина Борисовна

Мать ребёнка: Дивова Варвара Васильевна

Рождение ребёнка
27.12.1816

Сын: Дивов Александр Борисович

Мать ребёнка: Дивова Варвара Васильевна

Рождение ребёнка
08.07.1819

Сын: Дивов Николай Борисович

Мать ребёнка: Дивова Варвара Васильевна

Рождение ребёнка
08.05.1822

Дочь: Дивова Елизавета Борисовна

Мать ребёнка: Дивова Варвара Васильевна

Рождение ребёнка
16.07.1828

Дочь: Ермолинская Мария Борисовна

Мать ребёнка: Дивова Варвара Васильевна

Доманиха, Бежецкий уезд, Тверская область, Russia (Россия)
Рождение ребёнка
До 1830

Дочь: Дивова Варвара Борисовна

Мать ребёнка: Дивова Варвара Васильевна

Рождение ребёнка
Около 1830

Сын: Дивов Борис Борисович

Мать ребёнка: Дивова Варвара Васильевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Дивова Варвара Васильевна

Работа или профессия
Неизвестно
помещик, штабс-капитан
Смерть
25.12.1864
Доманиха, Бежецкий уезд, Тверская область, Russia (Россия)
Причина смерти: "естественная"
Похороны
28.12.1864
Вырец, Лихославльский муниципальный район, Тверская область
похоронен с женой В.В. Дивовой | Русский провинциальный некрополь. Т.1
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