Дивова (Дивова) Елизавета Борисовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения08.05.1822
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.05.1822
Отец: Дивов Борис Алексеевич
Место жительства
Неизвестно
Бежецкий уезд, Тверская область, Russia (Россия)
Смерть
Неизвестно
Похороны
Неизвестно
Сукромля, Новоторжекский уезд, Тверская область, Russia (Россия)
Русский провинциальный некрополь. Т.1