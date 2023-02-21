Дивова (Дивова) Елизавета Борисовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дивова (Дивова) Елизавета Борисовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

08.05.1822

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.05.1822

Отец: Дивов Борис Алексеевич

Мать: Дивова Варвара Васильевна

Место жительства
Неизвестно
Бежецкий уезд, Тверская область, Russia (Россия)
Смерть
Неизвестно
Похороны
Неизвестно
Сукромля, Новоторжекский уезд, Тверская область, Russia (Россия)
Русский провинциальный некрополь. Т.1
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