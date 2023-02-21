Дивова (Шишмарева) Варвара Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дивова (Шишмарева) Варвара Васильевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1790

Дата смерти

04.07.1854

Пол

Женский

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1790

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
01.02.1815

Дочь: Дивова Екатерина Борисовна

Отец ребёнка: Дивов Борис Алексеевич

Рождение ребёнка
27.12.1816

Сын: Дивов Александр Борисович

Отец ребёнка: Дивов Борис Алексеевич

Рождение ребёнка
08.07.1819

Сын: Дивов Николай Борисович

Отец ребёнка: Дивов Борис Алексеевич

Рождение ребёнка
08.05.1822

Дочь: Дивова Елизавета Борисовна

Отец ребёнка: Дивов Борис Алексеевич

Рождение ребёнка
16.07.1828

Дочь: Ермолинская Мария Борисовна

Отец ребёнка: Дивов Борис Алексеевич

Доманиха, Бежецкий уезд, Тверская область, Russia (Россия)
Рождение ребёнка
Около 1830

Сын: Дивов Борис Борисович

Отец ребёнка: Дивов Борис Алексеевич

Рождение ребёнка
До 1830

Дочь: Дивова Варвара Борисовна

Отец ребёнка: Дивов Борис Алексеевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Дивов Борис Алексеевич

Место жительства
Неизвестно
Бежецкий уезд, Тверская область, Russia (Россия)
Смерть
04.07.1854
Бежецкий уезд, Тверская область, Russia (Россия)
Похороны
05.07.1854
Вырец, Лихославльский муниципальный район, Тверская область
похоронена вместе с мужем Дивовым Б.А. | Русский провинциальный некрополь. Т.1
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