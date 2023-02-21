Дивова (Шишмарева) Варвара Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1790
Дата смерти04.07.1854
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1790
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
01.02.1815
Дочь: Дивова Екатерина Борисовна
Отец ребёнка: Дивов Борис Алексеевич
Рождение ребёнка
27.12.1816
Сын: Дивов Александр Борисович
Отец ребёнка: Дивов Борис Алексеевич
Рождение ребёнка
08.07.1819
Отец ребёнка: Дивов Борис Алексеевич
Рождение ребёнка
08.05.1822
Дочь: Дивова Елизавета Борисовна
Отец ребёнка: Дивов Борис Алексеевич
Рождение ребёнка
16.07.1828
Дочь: Ермолинская Мария Борисовна
Отец ребёнка: Дивов Борис Алексеевич
Доманиха, Бежецкий уезд, Тверская область, Russia (Россия)
Рождение ребёнка
Около 1830
Отец ребёнка: Дивов Борис Алексеевич
Рождение ребёнка
До 1830
Дочь: Дивова Варвара Борисовна
Отец ребёнка: Дивов Борис Алексеевич
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Бежецкий уезд, Тверская область, Russia (Россия)
Смерть
04.07.1854
Бежецкий уезд, Тверская область, Russia (Россия)
Похороны
05.07.1854
Вырец, Лихославльский муниципальный район, Тверская область
похоронена вместе с мужем Дивовым Б.А. | Русский провинциальный некрополь. Т.1