Дивов Александр Борисович
Место рожденияНе указано
Дата рождения27.12.1816
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.12.1816
Отец: Дивов Борис Алексеевич
Рождение ребёнка
06.01.1848
Сын: Дивов Борис Александрович
Мать ребёнка: Дивова Прасковья Михайловна
Нуха Елисаветпольской губ, Российская Империя, Russia (Россия)
Рождение ребёнка
1855
Сын: Дивов Николай Александрович
Смерть
Неизвестно