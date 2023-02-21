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Дивов Александр Борисович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

27.12.1816

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.12.1816

Отец: Дивов Борис Алексеевич

Мать: Дивова Варвара Васильевна

Рождение ребёнка
06.01.1848

Сын: Дивов Борис Александрович

Мать ребёнка: Дивова Прасковья Михайловна

Нуха Елисаветпольской губ, Российская Империя, Russia (Россия)
Рождение ребёнка
1855

Сын: Дивов Николай Александрович

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно
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