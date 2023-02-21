Дивов Николай Александрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1855
Дата смерти01.12.1904
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1855
Отец: Дивов Александр Борисович
Рождение ребёнка
09.07.1880
Мать ребёнка: Дивова Аделаида Львовна
Рождение ребёнка
24.12.1884
Мать ребёнка: Дивова Аделаида Львовна
Рождение ребёнка
18.03.1889
Дочь: Мария Николаевна
Мать ребёнка: Дивова Аделаида Львовна
Смерть
01.12.1904
Стречково, Бежецкий уезд, Тверская область, Russia (Россия)
Похороны
03.12.1904
Вырец, Лихославльский муниципальный район, Тверская область
Русский провинциальный некрополь. Т.1