Дивов Николай Александрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиДивов Николай Александрович

Дивов Николай Александрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1855

Дата смерти

01.12.1904

Пол

Мужской

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1855

Отец: Дивов Александр Борисович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
09.07.1880

Сын: Дивов Николай Николаевич

Мать ребёнка: Дивова Аделаида Львовна

Рождение ребёнка
24.12.1884

Сын: Дивов Алексей Николаевич

Мать ребёнка: Дивова Аделаида Львовна

Рождение ребёнка
18.03.1889

Дочь: Мария Николаевна

Мать ребёнка: Дивова Аделаида Львовна

Смерть
01.12.1904
Стречково, Бежецкий уезд, Тверская область, Russia (Россия)
Похороны
03.12.1904
Вырец, Лихославльский муниципальный район, Тверская область
Русский провинциальный некрополь. Т.1
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close