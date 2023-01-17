Дивов Алексей Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дивов Алексей Николаевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

24.12.1884

Дата смерти

1895

Пол

Мужской

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.12.1884

Отец: Дивов Николай Александрович

Мать: Дивова Аделаида Львовна

Место жительства
Неизвестно
Стречково, Бежецкий уезд, Тверская область, Russia (Россия)
Смерть
1895
Стречково, Бежецкий уезд, Тверская область, Russia (Россия)
Похороны
1895
Вырец, Лихославльский муниципальный район, Тверская область
Русский провинциальный некрополь. Т.1
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