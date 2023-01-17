Дивов Алексей Николаевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения24.12.1884
Дата смерти1895
ПолМужской
Отец
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.12.1884
Место жительства
Неизвестно
Стречково, Бежецкий уезд, Тверская область, Russia (Россия)
Смерть
1895
Стречково, Бежецкий уезд, Тверская область, Russia (Россия)
Похороны
1895
Вырец, Лихославльский муниципальный район, Тверская область
Русский провинциальный некрополь. Т.1