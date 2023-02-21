Ермолинская (Дивова) Мария Борисовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ермолинская (Дивова) Мария Борисовна

Место рождения

Доманиха, Бежецкий уезд, Тверская область, Russia (Россия)

Дата рождения

16.07.1828

Дата смерти

16.03.1891

Пол

Женский

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.07.1828

Отец: Дивов Борис Алексеевич

Мать: Дивова Варвара Васильевна

Доманиха, Бежецкий уезд, Тверская область, Russia (Россия)
Рождение ребёнка
28.10.1869

Сын: Ермолинский Николай Николаевич

Отец ребёнка: Ермолинский Николай Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ермолинский Николай Иванович

Место жительства
Неизвестно
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Смерть
16.03.1891
Церковь Владимирской Божьей Матери, Санкт-Петербург, Russia (Россия)
Причина смерти: рак печени
Похороны
Неизвестно
Вырец, Лихославльский муниципальный район, Тверская область
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