Ермолинская (Дивова) Мария Борисовна
Место рожденияДоманиха, Бежецкий уезд, Тверская область, Russia (Россия)
Дата рождения16.07.1828
Дата смерти16.03.1891
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.07.1828
Отец: Дивов Борис Алексеевич
Доманиха, Бежецкий уезд, Тверская область, Russia (Россия)
Рождение ребёнка
28.10.1869
Сын: Ермолинский Николай Николаевич
Отец ребёнка: Ермолинский Николай Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Смерть
16.03.1891
Церковь Владимирской Божьей Матери, Санкт-Петербург, Russia (Россия)
Причина смерти: рак печени
Похороны
Неизвестно
Вырец, Лихославльский муниципальный район, Тверская область