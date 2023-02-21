Ермолинский Николай Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ермолинский Николай Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

06.05.1814 ст.

Дата смерти

03.05.1893 ст.

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1828 г.р.

Дети

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.05.1814 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Образование
1831
Образовательное учреждение: Первый кадетский корпус
Рождение ребёнка
28.10.1869

Сын: Ермолинский Николай Николаевич

Мать ребёнка: Ермолинская Мария Борисовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ермолинская Мария Борисовна

Работа или профессия
Неизвестно
тайный советник
Смерть
03.05.1893 ст.
Церковь Владимирской Божьей Матери, Санкт-Петербург, Russia (Россия)
Причина смерти: старческая дряхлость | ф19 оп127 д281 стр372
Похороны
20.05.1893
Вырец, Лихославльский муниципальный район, Тверская область
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