Ермолинский Николай Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения06.05.1814 ст.
Дата смерти03.05.1893 ст.
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Образование
1831
Образовательное учреждение: Первый кадетский корпус
Рождение ребёнка
28.10.1869
Сын: Ермолинский Николай Николаевич
Мать ребёнка: Ермолинская Мария Борисовна
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
тайный советник
Смерть
03.05.1893 ст.
Церковь Владимирской Божьей Матери, Санкт-Петербург, Russia (Россия)
Причина смерти: старческая дряхлость | ф19 оп127 д281 стр372
Похороны
20.05.1893
Вырец, Лихославльский муниципальный район, Тверская область