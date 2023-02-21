Дивова (Дивова) Екатерина Борисовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиДивова (Дивова) Екатерина Борисовна

Дивова (Дивова) Екатерина Борисовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.02.1815

Дата смерти

13.08.1902

Пол

Женский

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.02.1815

Отец: Дивов Борис Алексеевич

Мать: Дивова Варвара Васильевна

Место жительства
Неизвестно
Бежецкий уезд, Тверская область, Russia (Россия)
Смерть
13.08.1902
Бежецкий уезд, Тверская область, Russia (Россия)
Похороны
14.08.1902
Вырец, Лихославльский муниципальный район, Тверская область
Русский провинциальный некрополь. Т.1
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close