Дивова (Дивова) Екатерина Борисовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.02.1815
Дата смерти13.08.1902
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.02.1815
Отец: Дивов Борис Алексеевич
Место жительства
Неизвестно
Бежецкий уезд, Тверская область, Russia (Россия)
Смерть
13.08.1902
Бежецкий уезд, Тверская область, Russia (Россия)
Похороны
14.08.1902
Вырец, Лихославльский муниципальный район, Тверская область
Русский провинциальный некрополь. Т.1