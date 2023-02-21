Дивова (Дивова) Варвара Борисовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дивова (Дивова) Варвара Борисовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1830

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1830

Отец: Дивов Борис Алексеевич

Мать: Дивова Варвара Васильевна

Место жительства
Неизвестно
Бежецкий уезд, Тверская область, Russia (Россия)
Смерть
Неизвестно
Бежецкий уезд, Тверская область, Russia (Россия)
Похороны
Неизвестно
Сукромля, Новоторжекский уезд, Тверская область, Russia (Россия)
Русский провинциальный некрополь. Т.1
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