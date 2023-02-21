Дивова (Дивова) Варвара Борисовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1830
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1830
Отец: Дивов Борис Алексеевич
Место жительства
Неизвестно
Бежецкий уезд, Тверская область, Russia (Россия)
Смерть
Неизвестно
Бежецкий уезд, Тверская область, Russia (Россия)
Похороны
Неизвестно
Сукромля, Новоторжекский уезд, Тверская область, Russia (Россия)
Русский провинциальный некрополь. Т.1