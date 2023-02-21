Дивова Екатерина Алексеевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти?.06.1806
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1774
Дочь: Дивова Александра Алексеевна
Отец ребёнка: Дивов Алексей Гаврилович
Рождение ребёнка
1778
Отец ребёнка: Дивов Алексей Гаврилович
Рождение ребёнка
11.06.1786
Дочь: Дивова Ольга Алексеевна
Отец ребёнка: Дивов Алексей Гаврилович
Рождение ребёнка
1790
Отец ребёнка: Дивов Алексей Гаврилович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Дивов Алексей Гаврилович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Надежда Алексеевна
Отец ребёнка: Дивов Алексей Гаврилович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Варвара Алексеевна
Отец ребёнка: Дивов Алексей Гаврилович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Елизавета Алексеевна
Отец ребёнка: Дивов Алексей Гаврилович
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Вера Алексеевна
Отец ребёнка: Дивов Алексей Гаврилович
Место жительства
Неизвестно
Бежецкий уезд, Тверская область, Russia (Россия)
Смерть
?.06.1806
Похороны
?.06.1806
похоронена с мужем А.Г.Дивовым | Русский провинциальный некрополь. Т.1