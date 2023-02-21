Дивова Екатерина Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дивова Екатерина Алексеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

?.06.1806

Пол

Женский

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1774

Дочь: Дивова Александра Алексеевна

Отец ребёнка: Дивов Алексей Гаврилович

Рождение ребёнка
1778

Сын: Дивов Николай Алексеевич

Отец ребёнка: Дивов Алексей Гаврилович

Рождение ребёнка
11.06.1786

Дочь: Дивова Ольга Алексеевна

Отец ребёнка: Дивов Алексей Гаврилович

Рождение ребёнка
1790

Сын: Дивов Борис Алексеевич

Отец ребёнка: Дивов Алексей Гаврилович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Дивов Михаил Алексеевич

Отец ребёнка: Дивов Алексей Гаврилович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Надежда Алексеевна

Отец ребёнка: Дивов Алексей Гаврилович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Варвара Алексеевна

Отец ребёнка: Дивов Алексей Гаврилович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Елизавета Алексеевна

Отец ребёнка: Дивов Алексей Гаврилович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Дивов Алексей Гаврилович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Вера Алексеевна

Отец ребёнка: Дивов Алексей Гаврилович

Место жительства
Неизвестно
Бежецкий уезд, Тверская область, Russia (Россия)
Смерть
?.06.1806
Вырец, Лихославльский муниципальный район, Тверская область
Похороны
?.06.1806
Вырец, Лихославльский муниципальный район, Тверская область
похоронена с мужем А.Г.Дивовым | Русский провинциальный некрополь. Т.1
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