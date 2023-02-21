Дивова (Дивова) Ольга Алексеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения11.06.1786
Дата смерти04.07.1848
ПолЖенский
Отец
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.06.1786
Смерть
04.07.1848
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Причина смерти: холера
Похороны
05.07.1848
Фарфоровые заводы (Фарфоровское (Спасо-Преображенское) кладбище), Санкт-Петербург, Russia (Россия)
Саитов. Петербургский некрополь