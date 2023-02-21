Дивова (Дивова) Ольга Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дивова (Дивова) Ольга Алексеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

11.06.1786

Дата смерти

04.07.1848

Пол

Женский

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.06.1786

Отец: Дивов Алексей Гаврилович

Мать: Дивова Екатерина Алексеевна

Смерть
04.07.1848
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Причина смерти: холера
Похороны
05.07.1848
Фарфоровые заводы (Фарфоровское (Спасо-Преображенское) кладбище), Санкт-Петербург, Russia (Россия)
Саитов. Петербургский некрополь
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