Коновалов Кузьма Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКоновалов Кузьма Иванович

Коновалов Кузьма Иванович

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1884

Дата смерти

1968

Пол

Мужской

Добавил:

МД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1884

Отец: Коновал Иван Демьянович

Мать: Коновал (Новак) Анна Калиниковна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Коновалова (Менжелевская) Анастасия Павловна

Место жительства
Неизвестно
из Яблоновки в Сибирь
Рождение ребёнка
07.10.1915

Сын: Коновалов Александр

Мать ребёнка: Коновалова (Менжелевская) Анастасия Павловна

Новояблоновка, Чановский муниципальный район, Новосибирская область
незаконнорожденный
Бракосочетание
Около 1920

Жена: Коновалова (Менжелевская) Анастасия Павловна

Новояблоновка, Чановский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
15.03.1921

Сын: Коновалов Федор Кузьмич

Мать ребёнка: Коновалова (Менжелевская) Анастасия Павловна

Таган, Чановский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
02.01.1925

Сын: Коновалов Иван

Мать ребёнка: Коновалова (Менжелевская) Анастасия Павловна

Таган, Чановский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
08.02.1927

Сын: Коновалов Михаил

Мать ребёнка: Коновалова (Менжелевская) Анастасия Павловна

Таган, Чановский муниципальный район, Новосибирская область
На памятнике - 01.02.1927
Смерть
1968
Похороны
Неизвестно
Чаны, Чановский муниципальный район, Новосибирская область

Мы используем куки для улучшения работы сайта.