Коновалов Кузьма Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1884
Дата смерти1968
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1884
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Коновалова (Менжелевская) Анастасия Павловна
Место жительства
Неизвестно
из Яблоновки в Сибирь
Рождение ребёнка
07.10.1915
Сын: Коновалов Александр
Мать ребёнка: Коновалова (Менжелевская) Анастасия Павловна
незаконнорожденный
Бракосочетание
Около 1920
Рождение ребёнка
15.03.1921
Мать ребёнка: Коновалова (Менжелевская) Анастасия Павловна
Рождение ребёнка
02.01.1925
Сын: Коновалов Иван
Мать ребёнка: Коновалова (Менжелевская) Анастасия Павловна
Рождение ребёнка
08.02.1927
Сын: Коновалов Михаил
Мать ребёнка: Коновалова (Менжелевская) Анастасия Павловна
На памятнике - 01.02.1927
Смерть
1968
Похороны
Неизвестно
Чаны, Чановский муниципальный район, Новосибирская область