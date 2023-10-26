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Коновал Иван Демьянович

Место рождения

Яблуновка, Чернігівська область

Дата рождения

Около 1861

Дата смерти

04.12.1913

Пол

Мужской

Добавил:

МД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1861

Отец: Коновал Демьян Иванович

Мать: Коновал (Олийник) Евгенья Григорьевна

Яблуновка, Чернігівська область
Бракосочетание
17.01.1882

Жена: Коновал (Новак) Анна Калиниковна

Яблуновка, Чернігівська область
Рождение ребёнка
Около 1884

Сын: Коновалов Кузьма Иванович

Мать ребёнка: Коновал (Новак) Анна Калиниковна

Бракосочетание
31.05.1889

Жена: Коновал (Колейко (Коленко)) Марина Дамианова

Рождение ребёнка
13.03.1909

Дочь: Новак (Коновалова) Ульяна

Мать ребёнка: Коновал (Колейко (Коленко)) Марина Дамианова

Яблуновка, Чернігівська область
Смерть
04.12.1913
Яблуновка, Чернігівська область
Причина смерти: болезнь сердца

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