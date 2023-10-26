Коновал Иван Демьянович
Место рождения
Дата рожденияОколо 1861
Дата смерти04.12.1913
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1861
Бракосочетание
17.01.1882
Рождение ребёнка
Около 1884
Сын: Коновалов Кузьма Иванович
Мать ребёнка: Коновал (Новак) Анна Калиниковна
Бракосочетание
31.05.1889
Рождение ребёнка
13.03.1909
Дочь: Новак (Коновалова) Ульяна
Мать ребёнка: Коновал (Колейко (Коленко)) Марина Дамианова
Смерть
04.12.1913
Причина смерти: болезнь сердца