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Коновалов Иван

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Место рождения

Таган, Чановский муниципальный район, Новосибирская область

Дата рождения

02.01.1925

Дата смерти

12.06.1996

Пол

Мужской

Отец

Около 1884 г.р.

Мать

1890 г.р.

Дети

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Добавил:

МД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.01.1925

Отец: Коновалов Кузьма Иванович

Мать: Коновалова (Менжелевская) Анастасия Павловна

Таган, Чановский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
12.06.1996
Чаны, Чановский муниципальный район, Новосибирская область

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