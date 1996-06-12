Коновалов Иван
Место рождения
Дата рождения02.01.1925
Дата смерти12.06.1996
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.01.1925
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
12.06.1996
Чаны, Чановский муниципальный район, Новосибирская область