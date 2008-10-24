Коновалов Михаил
Место рождения
Дата рождения08.02.1927
Дата смерти24.10.2008
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.02.1927
На памятнике - 01.02.1927
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Военная служба
С 24.11.1944 по 02.07.1949
ТОФ 2 ОАД, Документ находится в: Архив Военно-Морского Флота, г. Гатчина Шкаф: 165Ящик: 19
Смерть
24.10.2008
Чаны, Чановский муниципальный район, Новосибирская область