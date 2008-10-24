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Коновалов Михаил

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Место рождения

Таган, Чановский муниципальный район, Новосибирская область

Дата рождения

08.02.1927

Дата смерти

24.10.2008

Пол

Мужской

Отец

Около 1884 г.р.

Мать

1890 г.р.

Дети

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Добавил:

МД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.02.1927

Отец: Коновалов Кузьма Иванович

Мать: Коновалова (Менжелевская) Анастасия Павловна

Таган, Чановский муниципальный район, Новосибирская область
На памятнике - 01.02.1927
Рождение ребёнка
Неизвестно

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Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Военная служба
С 24.11.1944 по 02.07.1949
ТОФ 2 ОАД, Документ находится в: Архив Военно-Морского Флота, г. Гатчина Шкаф: 165Ящик: 19
Смерть
24.10.2008
Чаны, Чановский муниципальный район, Новосибирская область

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