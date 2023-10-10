Коновалов Федор Кузьмич
Место рождения
Дата рождения15.03.1921
Дата смерти04.09.1971
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.03.1921
Бракосочетание
22.04.1946
Жена: Лидия Дмитриевна
Чаны, Чановский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
22.02.1950
Сын: Коновалов Николай Федорович
Мать ребёнка: Лидия Дмитриевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Старые Карачи, Чановский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Смерть
04.09.1971
Причина смерти: Неизвестно
Похороны
Неизвестно
старые Карачи?