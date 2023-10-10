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Коновалов Федор Кузьмич

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Место рождения

Таган, Чановский муниципальный район, Новосибирская область

Дата рождения

15.03.1921

Дата смерти

04.09.1971

Пол

Мужской

Отец

Около 1884 г.р.

Мать

1890 г.р.

Жена

1926 г.р.

Дети

1950 г.р.
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Добавил:

МД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.03.1921

Отец: Коновалов Кузьма Иванович

Мать: Коновалова Анастасия Павловна

Таган, Чановский муниципальный район, Новосибирская область
Бракосочетание
22.04.1946

Жена: Лидия Дмитриевна

Чаны, Чановский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
22.02.1950

Сын: Коновалов Николай Федорович

Мать ребёнка: Лидия Дмитриевна

Таган, Чановский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Лидия Дмитриевна

Старые Карачи, Чановский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Лидия Дмитриевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Лидия Дмитриевна

Смерть
04.09.1971
Причина смерти: Неизвестно
Похороны
Неизвестно
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