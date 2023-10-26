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Коновалов Александр

Место рождения

Новояблоновка, Чановский муниципальный район, Новосибирская область

Дата рождения

07.10.1915

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Около 1884 г.р.

Мать

1890 г.р.

Дети

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Добавил:

МД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.10.1915

Отец: Коновалов Кузьма Иванович

Мать: Коновалова (Менжелевская) Анастасия Павловна

Новояблоновка, Чановский муниципальный район, Новосибирская область
незаконнорожденный
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Военная награда
Неизвестно
Смерть
Неизвестно

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