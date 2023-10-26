Коновалов Александр
Место рождения
Дата рождения07.10.1915
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.10.1915
незаконнорожденный
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Военная награда
Неизвестно
Смерть
Неизвестно