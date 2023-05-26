рабочий посёлок Чаны, рабочий посёлок Чаны, Чановский муниципальный район, Новосибирская область (на 2019) — Familio

Чаны

Чановский муниципальный район, Новосибирская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
рабочий посёлок
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Новосибирская область, Чановский район
13508Чаныраб.посёлок55°18'76°45'N-43-034

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Чат по генеалогии Новосибирской области

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Новосибирская область, Чановский муниципальный район, Городское поселение рабочий поселок Чаны
50656151051рп Чанырабочий поселок
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