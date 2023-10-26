Коновалова (Менжелевская) Анастасия Павловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Коновалова (Менжелевская) Анастасия Павловна

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Место рождения

Яблуновка, Чернігівська область

Дата рождения

28.10.1890

Дата смерти

27.10.1973

Пол

Женский

Добавил:

МД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.10.1890

Отец: Менжелевский Павел Маркович

Мать: Манжелевская (Новакова) Агрипина Калиникова

Яблуновка, Чернігівська область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Коновалов Кузьма Иванович

Рождение ребёнка
07.10.1915

Сын: Коновалов Александр

Отец ребёнка: Коновалов Кузьма Иванович

Новояблоновка, Чановский муниципальный район, Новосибирская область
незаконнорожденный
Бракосочетание
Около 1920

Муж: Коновалов Кузьма Иванович

Новояблоновка, Чановский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
15.03.1921

Сын: Коновалов Федор Кузьмич

Отец ребёнка: Коновалов Кузьма Иванович

Таган, Чановский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
02.01.1925

Сын: Коновалов Иван

Отец ребёнка: Коновалов Кузьма Иванович

Таган, Чановский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
08.02.1927

Сын: Коновалов Михаил

Отец ребёнка: Коновалов Кузьма Иванович

Таган, Чановский муниципальный район, Новосибирская область
На памятнике - 01.02.1927
Смерть
27.10.1973
Чаны, Чановский муниципальный район, Новосибирская область
Похороны
Неизвестно
Чаны, Чановский муниципальный район, Новосибирская область

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