Коновалова (Менжелевская) Анастасия Павловна
Место рождения
Дата рождения28.10.1890
Дата смерти27.10.1973
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.10.1890
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Коновалов Кузьма Иванович
Рождение ребёнка
07.10.1915
Сын: Коновалов Александр
Отец ребёнка: Коновалов Кузьма Иванович
незаконнорожденный
Бракосочетание
Около 1920
Рождение ребёнка
15.03.1921
Отец ребёнка: Коновалов Кузьма Иванович
Рождение ребёнка
02.01.1925
Сын: Коновалов Иван
Отец ребёнка: Коновалов Кузьма Иванович
Рождение ребёнка
08.02.1927
Сын: Коновалов Михаил
Отец ребёнка: Коновалов Кузьма Иванович
На памятнике - 01.02.1927
Смерть
27.10.1973
Похороны
Неизвестно