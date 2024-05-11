Синани Наум (Бабакай) Берахович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1819
Дата смертиОколо 1903
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1819
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Саппак (Синани) Эмилия Наумовна
Мать ребёнка: Синани (Мичри) Эсфирь Юфудовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Бобович (Синани) Настасья Наумовна
Мать ребёнка: Синани (Мичри) Эсфирь Юфудовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Синани (Мичри) Эсфирь Юфудовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Синани Батшева Наумовна
Мать ребёнка: Синани (Мичри) Эсфирь Юфудовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Фуки (Синани) Ева Наумовна
Мать ребёнка: Синани (Мичри) Эсфирь Юфудовна
Бракосочетание
Неизвестно
Упоминание
Неизвестно
Синани Самуил Соломонович. «Мои воспоминания» | Воспоминания не были изданы, книга существует только в электронном виде. | У моего деда, Наума Синани, была в Армянске торговая лавка, помнится, с товар... Показать все
Упоминание
Неизвестно
Караимское генеалогическое дерево
Работа или профессия
Неизвестно
Торговец.
Рождение ребёнка
1851
Сын: Синани Борис (Берах) Наумович (Нахманович, Бабакаевич)
Мать ребёнка: Синани (Мичри) Эсфирь Юфудовна
Рождение ребёнка
03.11.1862 ст.
Мать ребёнка: Синани (Мичри) Эсфирь Юфудовна
Рождение ребёнка
07.01.1868
Мать ребёнка: Синани (Мичри) Эсфирь Юфудовна
Смерть
Около 1903