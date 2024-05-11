Синани Наум (Бабакай) Берахович Около 1819 — найти родственников по фамилии на Familio
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Синани Наум (Бабакай) Берахович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1819

Дата смерти

Около 1903

Пол

Мужской

Добавил:

АД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1819

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Саппак (Синани) Эмилия Наумовна

Мать ребёнка: Синани (Мичри) Эсфирь Юфудовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Бобович (Синани) Настасья Наумовна

Мать ребёнка: Синани (Мичри) Эсфирь Юфудовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Синани Иосиф Наумович

Мать ребёнка: Синани (Мичри) Эсфирь Юфудовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Синани Батшева Наумовна

Мать ребёнка: Синани (Мичри) Эсфирь Юфудовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Фуки (Синани) Ева Наумовна

Мать ребёнка: Синани (Мичри) Эсфирь Юфудовна

Армянск, Армянск, Республика Крым
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Синани (Мичри) Эсфирь Юфудовна

Упоминание
Неизвестно
Синани Самуил Соломонович. «Мои воспоминания» | Воспоминания не были изданы, книга существует только в электронном виде. | У моего деда, Наума Синани, была в Армянске торговая лавка, помнится, с товар... Показать все
Упоминание
Неизвестно
Караимское генеалогическое дерево
Работа или профессия
Неизвестно
Торговец.
Рождение ребёнка
1851

Сын: Синани Борис (Берах) Наумович (Нахманович, Бабакаевич)

Мать ребёнка: Синани (Мичри) Эсфирь Юфудовна

Армянск, Армянск, Республика Крым
Рождение ребёнка
03.11.1862 ст.

Сын: Синани Соломон Наумович

Мать ребёнка: Синани (Мичри) Эсфирь Юфудовна

Армянск, Армянск, Республика Крым
Рождение ребёнка
07.01.1868

Сын: Синани Исаак Наумович

Мать ребёнка: Синани (Мичри) Эсфирь Юфудовна

Смерть
Около 1903

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