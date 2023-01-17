город Армянск, город Армянск, Армянск, Республика Крым (на 2019) — Familio

Армянск

Армянск, Республика Крым (на 2019)

Статус
жилой
Тип
город
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Таврическая губерния, Города
7АРМЯНСКИЙ БАЗАР (ОР). Предместье г. Перекопа, в 5 в. от него.На Перекопском перешейке, при колодцах.18251284761171968Церквей: православная 1 и армяно-григорианская 1. Еврейская и караимская синагоги. Мечетей 7. Уездное и приходское училища. Заводов: салотопенный 1, свечных и мыловаренны Показать все
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Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Республика Крым
796497Армянскгород респ.знач.46°06,0' с.ш.33°42,0' в.д.L-36-068

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Республика Крым, Армянск
35706000001г Армянскгород
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