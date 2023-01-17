Армянск
Армянск, Республика Крым (на 2019)
- Статус
- жилой
- Тип
- город
- Координаты
- СправочникиСправочники
- ФамилииФамилии
- ЛюдиЛюди
- ИсточникиИсточники
- ПриходыПриходы
- ОбсуждениеОбсуждение
Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
7АРМЯНСКИЙ БАЗАР (ОР). Предместье г. Перекопа, в 5 в. от него.На Перекопском перешейке, при колодцах.18251284761171968Церквей: православная 1 и армяно-григорианская 1. Еврейская и караимская синагоги. Мечетей 7. Уездное и приходское училища. Заводов: салотопенный 1, свечных и мыловаренны Показать всеПоказать скан
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
796497Армянскгород респ.знач.46°06,0' с.ш.33°42,0' в.д.L-36-068
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
35706000001г Армянскгород