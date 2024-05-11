Синани Иосиф Наумович Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Синани Иосиф Наумович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1900

Пол

Мужской

Добавил:

АД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Синани Наум (Бабакай) Берахович

Мать: Синани (Мичри) Эсфирь Юфудовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Синани Вениамин (Миша) Иосифович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Синани (Синани) Настасья Иосифовна

Мать ребёнка: не указана

Упоминание
Неизвестно
Синани Самуил Соломонович. «Мои воспоминания» | Воспоминания не были изданы, книга существует только в электронном виде. | Второй сын деда Наума, Осип Наумович, жил в Армянске, работал в лавке отца; п... Показать все
Место жительства
Неизвестно
Армянск, Армянск, Республика Крым
Рождение ребёнка
1885

Сын: Синани Федор (Юфуда) Иосифович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
08.06.1887

Сын: Синани Захарий (Ваня) Иосифович

Мать ребёнка: не указана

Армянск, Армянск, Республика Крым
Смерть
1900
Армянск, Армянск, Республика Крым
Причина смерти: Язва желудка

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