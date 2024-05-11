Синани Иосиф Наумович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1900
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Синани Вениамин (Миша) Иосифович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Синани (Синани) Настасья Иосифовна
Мать ребёнка: не указана
Упоминание
Неизвестно
Синани Самуил Соломонович. «Мои воспоминания» | Воспоминания не были изданы, книга существует только в электронном виде. | Второй сын деда Наума, Осип Наумович, жил в Армянске, работал в лавке отца; п... Показать все
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
1885
Сын: Синани Федор (Юфуда) Иосифович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
08.06.1887
Сын: Синани Захарий (Ваня) Иосифович
Мать ребёнка: не указана
Смерть
1900
Причина смерти: Язва желудка