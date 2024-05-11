Синани Захарий (Ваня) Иосифович
Место рождения
Дата рождения08.06.1887
Дата смерти30.11.1970
ПолМужской
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.06.1887
Отец: Синани Иосиф Наумович
Мать: не указана
Упоминание
Неизвестно
Синани Самуил Соломонович. «Мои воспоминания» | Воспоминания не были изданы, книга существует только в электронном виде. | Особенно мне памятен Ваня – самый выдающийся член их семьи, а может быть самы... Показать все
Упоминание
Неизвестно
Синани Самуил Соломонович. «Мои воспоминания» | Воспоминания не были изданы, книга существует только в электронном виде. | У Феди, Вани и Насти детей не было.
Работа или профессия
Неизвестно
Юрист
Место жительства
Неизвестно
г. Симферополь, Крымская АССР, Российская Социалистическая Федеративная Советская Республика
Смерть
30.11.1970
Симферополь, Симферополь, Республика Крым