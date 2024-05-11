Синани Захарий (Ваня) Иосифович 08.06.1887 — найти родственников по фамилии на Familio
ГлавнаяЛюдиСинани Захарий (Ваня) Иосифович

Синани Захарий (Ваня) Иосифович

avatar

Место рождения

Армянск, Армянск, Республика Крым

Дата рождения

08.06.1887

Дата смерти

30.11.1970

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

АД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.06.1887

Отец: Синани Иосиф Наумович

Мать: не указана

Армянск, Армянск, Республика Крым
Упоминание
Неизвестно
Синани Самуил Соломонович. «Мои воспоминания» | Воспоминания не были изданы, книга существует только в электронном виде. | Особенно мне памятен Ваня – самый выдающийся член их семьи, а может быть самы... Показать все
Упоминание
Неизвестно
Синани Самуил Соломонович. «Мои воспоминания» | Воспоминания не были изданы, книга существует только в электронном виде. | У Феди, Вани и Насти детей не было.
Работа или профессия
Неизвестно
Юрист
Место жительства
Неизвестно
г. Симферополь, Крымская АССР, Российская Социалистическая Федеративная Советская Республика
Смерть
30.11.1970
Симферополь, Симферополь, Республика Крым

Мы используем куки для улучшения работы сайта.