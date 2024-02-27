Синани (Мичри) Эсфирь Юфудовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Синани (Мичри) Эсфирь Юфудовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Мичри Юфуда (Федор)

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1851

Сын: Синани Борис (Берах) Наумович (Нахманович, Бабакаевич)

Отец ребёнка: Синани Наум (Бабакай) Берахович

Армянск, Армянск, Республика Крым
Рождение ребёнка
03.11.1862 ст.

Сын: Синани Соломон Наумович

Отец ребёнка: Синани Наум (Бабакай) Берахович

г. Армянский базар, Перекопский уезд, Таврическая губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
07.01.1868

Сын: Синани Исаак Наумович

Отец ребёнка: Синани Наум (Бабакай) Берахович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Саппак Эмилия Наумовна

Отец ребёнка: Синани Наум (Бабакай) Берахович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Бобович Настасья Наумовна

Отец ребёнка: Синани Наум (Бабакай) Берахович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Синани Иосиф Наумович

Отец ребёнка: Синани Наум (Бабакай) Берахович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Синани Батшева Наумовна

Отец ребёнка: Синани Наум (Бабакай) Берахович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Фуки Ева Наумовна

Отец ребёнка: Синани Наум (Бабакай) Берахович

г. Армянский базар, Перекопский уезд, Таврическая губерния, Российская империя
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Синани Наум (Бабакай) Берахович

Смерть
Неизвестно
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