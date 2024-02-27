Синани (Мичри) Эсфирь Юфудовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
МатьНе указана
Муж
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Мичри Юфуда (Федор)
Рождение ребёнка
1851
Сын: Синани Борис (Берах) Наумович (Нахманович, Бабакаевич)
Отец ребёнка: Синани Наум (Бабакай) Берахович
Армянск, Армянск, Республика Крым
Рождение ребёнка
03.11.1862 ст.
Отец ребёнка: Синани Наум (Бабакай) Берахович
г. Армянский базар, Перекопский уезд, Таврическая губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
07.01.1868
Отец ребёнка: Синани Наум (Бабакай) Берахович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Саппак Эмилия Наумовна
Отец ребёнка: Синани Наум (Бабакай) Берахович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Бобович Настасья Наумовна
Отец ребёнка: Синани Наум (Бабакай) Берахович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Синани Наум (Бабакай) Берахович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Синани Батшева Наумовна
Отец ребёнка: Синани Наум (Бабакай) Берахович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Фуки Ева Наумовна
Отец ребёнка: Синани Наум (Бабакай) Берахович
г. Армянский базар, Перекопский уезд, Таврическая губерния, Российская империя
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно