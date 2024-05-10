Синани Федор (Юфуда) Иосифович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1885
Дата смертиОколо 1965
ПолМужской
МатьНе указана
Жена
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1885
Отец: Синани Иосиф Наумович
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Синани Полина Иосифовна
Упоминание
Неизвестно
Синани Самуил Соломонович. «Мои воспоминания» | Воспоминания не были изданы, книга существует только в электронном виде. | У Феди, Вани и Насти детей не было.
Иммиграция
1919
Синани Самуил Соломонович. «Мои воспоминания» | Воспоминания не были изданы, книга существует только в электронном виде. | С. 5 | К революции 1917 года от Фединого марксизма не осталось и следа, он ст... Показать все
Смерть
Около 1965
Франция