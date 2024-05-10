Синани Федор (Юфуда) Иосифович 1885 — найти родственников по фамилии на Familio
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Синани Федор (Юфуда) Иосифович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1885

Дата смерти

Около 1965

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Жена

Вычислено 1889 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1885

Отец: Синани Иосиф Наумович

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Синани Полина Иосифовна

Упоминание
Неизвестно
Синани Самуил Соломонович. «Мои воспоминания» | Воспоминания не были изданы, книга существует только в электронном виде. | У Феди, Вани и Насти детей не было.
Иммиграция
1919
Синани Самуил Соломонович. «Мои воспоминания» | Воспоминания не были изданы, книга существует только в электронном виде. | С. 5 | К революции 1917 года от Фединого марксизма не осталось и следа, он ст... Показать все
Смерть
Около 1965
Франция

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