Синани Полина Иосифовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияВычислено 1889
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1889
Отец: не указан
Мать: не указана
Год рождения вычислен из данных списка беженцев «Главного справочного бюро Константинополя».
Бракосочетание
Неизвестно
Упоминание
Неизвестно
ГЛАВНОЕ СПРАВОЧНОЕ БЮРО В КОНСТАНТИНОПОЛЕ, 1920–1922 гг. | Именные списки беженцев и чинов Русской Армии. Сборник документов. Составитель А. В. Ефимов. Москва, 2022- | Вып. 1. С. 113
Иммиграция
1919
ГЛАВНОЕ СПРАВОЧНОЕ БЮРО В КОНСТАНТИНОПОЛЕ, 1920–1922 гг. | Именные списки беженцев и чинов Русской Армии. Сборник документов. Составитель А. В. Ефимов. Москва, 2022- | Вып. 1. С. 113
Смерть
Неизвестно
Франция