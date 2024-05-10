Синани Полина Иосифовна Вычислено 1889 — найти родственников по фамилии на Familio
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Синани Полина Иосифовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено 1889

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1885 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1889

Отец: не указан

Мать: не указана

Год рождения вычислен из данных списка беженцев «Главного справочного бюро Константинополя».
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Синани Федор (Юфуда) Иосифович

Упоминание
Неизвестно
ГЛАВНОЕ СПРАВОЧНОЕ БЮРО В КОНСТАНТИНОПОЛЕ, 1920–1922 гг. | Именные списки беженцев и чинов Русской Армии. Сборник документов. Составитель А. В. Ефимов. Москва, 2022- | Вып. 1. С. 113
Иммиграция
1919
ГЛАВНОЕ СПРАВОЧНОЕ БЮРО В КОНСТАНТИНОПОЛЕ, 1920–1922 гг. | Именные списки беженцев и чинов Русской Армии. Сборник документов. Составитель А. В. Ефимов. Москва, 2022- | Вып. 1. С. 113
Смерть
Неизвестно
Франция

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