Синани (Синани) Настасья Иосифовна Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Синани (Синани) Настасья Иосифовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

АД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Синани Иосиф Наумович

Мать: не указана

Упоминание
Неизвестно
Синани Самуил Соломонович. «Мои воспоминания» | Воспоминания не были изданы, книга существует только в электронном виде. | У Феди, Вани и Насти детей не было.
Работа или профессия
Неизвестно
Врач-стоматолог
Смерть
Неизвестно

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