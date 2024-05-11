Синани Исаак Наумович
Место рожденияНе указано
Дата рождения07.01.1868
Дата смерти27.03.1919
ПолМужской
Отец
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.01.1868
Упоминание
Неизвестно
Синани Самуил Соломонович. «Мои воспоминания» | Воспоминания не были изданы, книга существует только в электронном виде. | Четвертый, самый младший сын, Исаак Наумович, остался при отце, работал в лав... Показать все
Смерть
27.03.1919
Севастополь, Украинская ССР
Причина смерти: Взрыв корабля на рейде
Похороны
Неизвестно
Караимское национальное кладбище в Севастополе, г. Севастополь, Крымская АССР, Российская Социалистическая Федеративная Советская Республика
3-мерные модели надгробий караимского кладбища в Севастополе. | https://sketchfab.com/3d-models/no-628-9739b9a08c8b432ca874dd5da5f9b2bb