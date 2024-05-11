Фуки (Синани) Ева Наумовна
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
ДетиНе указаны
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Комментарий
Рождение
Неизвестно
Упоминание
Неизвестно
Синани Самуил Соломонович. «Мои воспоминания» | Воспоминания не были изданы, книга существует только в электронном виде. | Мой отец был еще совсем маленьким, когда старшую дочь Еву выдали замуж за кар... Показать все
Место жительства
Неизвестно
Киев, Украинская ССР
Смерть
Неизвестно