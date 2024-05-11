Бобович (Синани) Настасья Наумовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
ДетиНе указаны
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Рождение
Неизвестно
Упоминание
Неизвестно
Синани Самуил Соломонович. «Мои воспоминания» | Воспоминания не были изданы, книга существует только в электронном виде. | Третья дочь, Настасья, была выдана за караима Бобович, их семья жила в Новоро... Показать все
Смерть
Неизвестно