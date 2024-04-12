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Вторая Жена Пелагея Максимова

Место рождения

Филиппково, Бежецкий муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

1835

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1835

Отец: Максим Архипов

Мать: не указана

Филиппково, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
ФИЛИППКОВО ИВ-1855 --- МК-1855 16.01.1855 Звание, имя, отчество, фамилия и вероисповедание жениха, и которым браком Бежецкого уезда Казенной Михайлогорской волости деревни Кладова крестьянин Афиноге... Показать все
Бракосочетание
16.01.1855

Муж: Младший Афиноген Фёдоров

Бежецк, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
МК-1855 16.01.1855 Звание, имя, отчество, фамилия и вероисповедание жениха, и которым браком Бежецкого уезда Казенной Михайлогорской волости деревни Кладова крестьянин Афиноген Федоров православного ... Показать все
Рождение ребёнка
18.01.1857

Сын: Иван Афиногенов

Отец ребёнка: Младший Афиноген Фёдоров

Кладово, Филипковская волость, Бежецкий уезд
ИВ-1857 Иван 8 месяцов МК-1857 18/20.01.1857 Иван Бежецкаго уезда Казенной Михайлогорской волости деревни Кладова крестьянин Афиноген Федоров и законная его жена Пелагия Максимова, оба православного в... Показать все
Рождение ребёнка
08.03.1858

Сын: Александр Афиногенов

Отец ребёнка: Младший Афиноген Фёдоров

Кладово, Филипковская волость, Бежецкий уезд
МК-1858 08/09.03.1858 Александр Михайлогорской волости деревни Кладова крестьянин Афиноген Федоров и законная его жена Пелагия Максимова, оба православного вероисповедания Священник Иоанн Мартинов Пы... Показать все
Рождение ребёнка
17.05.1860

Дочь: Елена Афиногенова

Отец ребёнка: Младший Афиноген Фёдоров

Кладово, Филипковская волость, Бежецкий уезд
МК-1860 17/19.05.1860 Елена Филипковской волости деревни Кладова крестьянин Афиноген Федоров и законная его жена Пелагия Максимова, оба православного вероисповедания Священник Иоанн Мартинов Дьячек И... Показать все
Рождение ребёнка
28.10.1862

Дочь: Параскева Афиногенова

Отец ребёнка: Младший Афиноген Фёдоров

Кладово, Филипковская волость, Бежецкий уезд
МК-1862 Параскева 28/29.10.1862 Филипковской волости деревни Кладова крестьянин Афиген Федоров и законная жена его Пелагия Максимова, оба православного вероисповедания Священник Василий Пылаев Понома... Показать все
Рождение ребёнка
22.01.1865

Сын: Григорий Афиногенов

Отец ребёнка: Младший Афиноген Фёдоров

Кладово, Филипковская волость, Бежецкий уезд
МК-1865 Григорий 22/24.01.1865 Филипковской волости деревни Кладова крестьянин Афиген Федоров и законная жена его Пелагия Максимова, оба православного вероисповедания Священник Василий Пылаев Дьячек ... Показать все
Место жительства
Неизвестно
Кладово, Филипковская волость, Бежецкий уезд
Место жительства
Неизвестно
Филиппково, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Смерть
Неизвестно
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