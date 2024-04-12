Вторая Жена Пелагея Максимова
Место рождения
Дата рождения1835
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
1835
Отец: Максим Архипов
ФИЛИППКОВО ИВ-1855 --- МК-1855 16.01.1855 Звание, имя, отчество, фамилия и вероисповедание жениха, и которым браком Бежецкого уезда Казенной Михайлогорской волости деревни Кладова крестьянин Афиноге... Показать все
Бракосочетание
16.01.1855
Бежецк, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
МК-1855 16.01.1855 Звание, имя, отчество, фамилия и вероисповедание жениха, и которым браком Бежецкого уезда Казенной Михайлогорской волости деревни Кладова крестьянин Афиноген Федоров православного ... Показать все
Рождение ребёнка
18.01.1857
Сын: Иван Афиногенов
Отец ребёнка: Младший Афиноген Фёдоров
ИВ-1857 Иван 8 месяцов МК-1857 18/20.01.1857 Иван Бежецкаго уезда Казенной Михайлогорской волости деревни Кладова крестьянин Афиноген Федоров и законная его жена Пелагия Максимова, оба православного в... Показать все
Рождение ребёнка
08.03.1858
Сын: Александр Афиногенов
Отец ребёнка: Младший Афиноген Фёдоров
МК-1858 08/09.03.1858 Александр Михайлогорской волости деревни Кладова крестьянин Афиноген Федоров и законная его жена Пелагия Максимова, оба православного вероисповедания Священник Иоанн Мартинов Пы... Показать все
Рождение ребёнка
17.05.1860
Дочь: Елена Афиногенова
Отец ребёнка: Младший Афиноген Фёдоров
МК-1860 17/19.05.1860 Елена Филипковской волости деревни Кладова крестьянин Афиноген Федоров и законная его жена Пелагия Максимова, оба православного вероисповедания Священник Иоанн Мартинов Дьячек И... Показать все
Рождение ребёнка
28.10.1862
Дочь: Параскева Афиногенова
Отец ребёнка: Младший Афиноген Фёдоров
МК-1862 Параскева 28/29.10.1862 Филипковской волости деревни Кладова крестьянин Афиген Федоров и законная жена его Пелагия Максимова, оба православного вероисповедания Священник Василий Пылаев Понома... Показать все
Рождение ребёнка
22.01.1865
Сын: Григорий Афиногенов
Отец ребёнка: Младший Афиноген Фёдоров
МК-1865 Григорий 22/24.01.1865 Филипковской волости деревни Кладова крестьянин Афиген Федоров и законная жена его Пелагия Максимова, оба православного вероисповедания Священник Василий Пылаев Дьячек ... Показать все
Место жительства
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно